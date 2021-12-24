На воронежской трассе покатившийся автобус раздавил мужчину

Трагедией обернулась небрежность 40-летнего водителя-дагестанца, управлявшего автобусом «Сетра». Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в четверг около 15.10 мужчина припарковал автобус на 768 километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе. При этом в нарушение правил не поставил транспорт на ручной тормоз. Из-за этого автобус откатился назад и наехал на стоявшего позади 66-летнего жителя республики Дагестан.

В результате аварии 66-летний мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.