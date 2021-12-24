Воронежский водитель погиб, врезавшись в припаркованный на обочине грузовик

Фото Михаила Фролова
Фото: из архива «КП»
В Воронежской области на дороге в Бобровском районе в четверг в 20.15 часов произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний местный житель на автомобиле «Нива Шевроле» не выбрал безопасную скорость движения, не успел сориентироваться и допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Ивеко», под управлением 30-летнего жителя Краснодарского края.
В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП в полиции организовали проверку.