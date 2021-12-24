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Происшествия24 декабря 2021 9:19

Воронежский водитель погиб, врезавшись в припаркованный на обочине грузовик

Авария произошла вечером в Бобровском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на дороге в Бобровском районе в четверг в 20.15 часов произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний местный житель на автомобиле «Нива Шевроле» не выбрал безопасную скорость движения, не успел сориентироваться и допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Ивеко», под управлением 30-летнего жителя Краснодарского края.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП в полиции организовали проверку.