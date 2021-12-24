В Воронеже строительство дублера Московского проспекта могут начать в 2022 году

Дорога пройдет через улицу Солнечную, проспект Труда с выходом на Кольцовскую. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Строительство дублера Московского проспекта может начаться уже в следующем году. Об этом заявил губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в официальных пабликах правительства в соцсетях 24 декабря.

- Есть проблема с пробками, с трафиком. Мы все понимаем, что без новой системы пассажирского транспорта не обойтись. Идет проработка, что должно появиться на основной магистрали – Московский проспект – Плехановская. Нужны ли там метробусы. Сейчас анализ проводит Институт генплана Москвы, - рассказал губернатор. - Но если мы начнем реализацию, то оставим город без дорог, не предложив альтернативы. Поэтому необходим дублер Московского проспекта. Дорога пройдет через улицу Солнечную, проспект Труда с выходом на Кольцовскую.

Кроме того, глава региона отметил, что необходимо усилить контроль за работой общественного транспорта в вечернее время.

- Графики не выдерживают. Наверное, недостаточный контроль со стороны администрации, профильного департамента правительства. Я думаю, надзор усилим. Будем понуждать перевозчиков соблюдать график, - пообещал Александр Гусев.