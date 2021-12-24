В воронежском ТОБе обновят фасад и модернизируют сцену

Разговоры о реконструкции ТОБа идут с 2020 года Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области в рамках прямого эфира 24 декабря озвучил планы правительства относительно реконструкции здания театра оперы и балета.

- Мы приняли правильное решение – сохранить здание театра и зал, об уникальной акустике которого говорят артисты, - прокомментировал Александр Гусев. – В планах правительства провести ремонт фасада с элементами обновления, а также модернизировать сцену, оснастив ее современными механизмами и приподняв «задник».

По словам губернатора, до конца января завершатся обсуждения и в первом квартале 2022 года разработают проект.

- Надеемся, что к тому времени стабилизируется эпидситуация, и мы сможем средства, который сейчас тратятся на борьбу с ковидом, направить на проектирование и формирование сметы реконструкции оперного театра.