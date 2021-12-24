Воронежский губернатор пообещал снизить тарифы ЖКХ, если ресурсники не выполнят обязательства

Максимальный рост составит 9,1% Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Александр Гусев назвал повышение коммунальных тарифов на 9,1% необходимостью. По его словам, все до копейки направят на техническое перевооружение и капитальный ремонт. Речь об этом шла во время прямой трансляции в официальных пабликах правительства в соцсетях 24 декабря.

Александр Гусев отметил, что решение не спонтанное. Был проведен анализ всей тарифной политики области.

- В комментариях говорили, что есть лоббисты в сфере ЖКХ. Коллеги ссылались на наши обязательства по концессионным соглашениям. Но для меня это не определяющие факторы. Я учитывал необходимость модернизации систем с их расширением, - пояснил глава региона.

Губернатор пообещал, что, если ресурсоснабжающие организации начнут отклоняться от договора, власти снизят тарифы. Кроме того, он отметил, что существенную финансовую поддержку оказывает правительство. При этом воронежцы с низким материальным достатком получат субсидии. На это из бюджета направят около 5 млрд рублей.

Напомним, коммунальные тарифы вырастут с 1 июля 2022 года. Для большинства жителей рост составит от 5,3% до 8,5%. Максимальный рост в 9,1% коснется около 650 человек – жителей Левобережного района.