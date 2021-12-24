Александр Гусев пообещал выяснить планы нового собственника воронежского «Полтинника» насчет судьбы здания

Воронежцы заметили в здании ДК 50-летия Октября тревожные перемены: рабочие срезали батареи и отключили освещение здания. Горожане уверены, что собственник готовит легендарный «Полтинник» к сносу. Свои тревоги воронежцы высказали в рамках прямого эфира 24 декабря губернатору Александру Гусеву.

Глава региона рассказал, что следит за судьбой ДК и раньше интересовался планами строителей насчет будущего здания.

- Мы просили сохранить если не сам дворец, то хотя бы стилистику квартала при строительстве, - прокомментировал Александр Гусев. – Объект находится в частной собственности, и у нас нет законных оснований запретить строительной компании реализовать ее планы.

Тем не менее, губернатор пообещал еще раз связаться с руководством строительной компании и уточнить ее планы относительно «Полтинника».

Напомним, разговоры о скором сносе здания ДК 50-летия Октября начались в Воронеже в августе этого года.