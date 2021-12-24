В следующем году для Воронежа закупят 100 новых автобусов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году в бюджете заложили средства на закупку около сотни новых автобусов для Воронежа. Об этом в рамках прямого эфира 24 декабря рассказал губернатор области Александр Гусев.

По словам главы региона, новый транспорт распределят на городских маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием.

Отвечая на вопрос одного из горожан о плохой работе общественного транспорта, губенатор пообещал поручить городским чиновникам усилить контроль за соблюдением перевозчиками графика в течение новогодних каникул.