В столкновении двух грузовиков погиб 47-летний воронежец

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Ночью 23 декабря на 499 километре трассы «Дон» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. По предварительным данным, 43-летний житель Тамбовской области, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ 2824NA под управлением 47-летнего местного жителя и допустил с ним столкновение.

В результате аварии водитель ГАЗа получил смертельные травмы и скончался до прибытия врачей.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. По данным регионального ГУ МВД, за минувшие сутки на дорогах области произошло 160 ДТП, из них в областном центре –125. В 6 авариях пострадали три человека, еще трое погибли.