Воронежцев попросили не беспокоиться из-за стрельбы в центре города

В пятницу с 10 до 13 часов на улице Студенческой, 36 на территории штаба войсковой части пройдет тренировка авиационной дивизии на сигналы реагирования с использованием средств имитации. В связи с этим будут раздаваться звуки стрельбы, но волноваться горожанам не надо: угрозы их жизни и здоровью нет.

- На время проведения плановой тренировки с использованием средств имитации будет работать оцепление силами военной автоинспекции, военной полиции гарнизона, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, предыдущие учения военных на проспекте Революции 16 декабря вызвали среди горожан переполох.