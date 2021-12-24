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Общество24 декабря 2021 5:37

Воронежцев приглашают на предновогоднюю экскурсию в Центр охраны животных

В субботу пройдут сразу два мероприятия
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Центр охраны животных «Наша природа» ждет гостей на две экскурсии, которые пройдут завтра, 25 декабря. Посетители смогут поближе познакомиться с пушистыми и пернатыми подопечными Центра и подарить им подарки к празднику. Список желаний организаторы отправят всем, кто запишется на мероприятие.

Заявки подаются в сообщениях группы. https://vk.com/happypeople36

Из-за небольшого пространства Центра каждая группа экскурсанов будет состоять из пяти человек. При себе нужно иметь медицинскую маску.

- Если вы не сможете попасть к нам в декабре — не переживайте: на январских каникулах будет еще несколько экскурсий, - сообщили в Центре.

Программа организуется совместно со «Счастливыми людьми» в рамках проекта «Взлетка» (при поддержке Фонда президентских грантов).