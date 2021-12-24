Воронежцев приглашают на предновогоднюю экскурсию в Центр охраны животных

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Центр охраны животных «Наша природа» ждет гостей на две экскурсии, которые пройдут завтра, 25 декабря. Посетители смогут поближе познакомиться с пушистыми и пернатыми подопечными Центра и подарить им подарки к празднику. Список желаний организаторы отправят всем, кто запишется на мероприятие.

Заявки подаются в сообщениях группы. https://vk.com/happypeople36

Из-за небольшого пространства Центра каждая группа экскурсанов будет состоять из пяти человек. При себе нужно иметь медицинскую маску.

- Если вы не сможете попасть к нам в декабре — не переживайте: на январских каникулах будет еще несколько экскурсий, - сообщили в Центре.

Программа организуется совместно со «Счастливыми людьми» в рамках проекта «Взлетка» (при поддержке Фонда президентских грантов).