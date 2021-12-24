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Звезды23 декабря 2021 23:07

Воронежцам покажут работы художников с павловского пленэра

Выставка открывается на Кирова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 декабря в зале на Кирова, 8 открывается выставка работ с XI Академического пленэра «Виват, Россия! Виват, Воронеж!», который проходил с 20 по 30 сентября в Павловске. Живопись посвящена истории становления российского флота - деятельности Петра I и историческим местам Воронежского края. На одной из работ - изображение места первой петровской корабельной верфи, созданной по указу императора. Кроме того, на выставке будут представлены пейзажи современного Павловска и его окрестностей, выполненные воронежскими художниками.

Напомним, участниками пленэра стали 17 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Воронежа и области.