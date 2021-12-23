Воронежские полицейские помогли водителю сломавшегося грузовика не замерзнуть на трассе

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Инспекторы ДПС помогли водителю КамАЗа, у которого сломался двигатель прямо на трассе 23 апреля. Инцидент произошел на 330 километре автодороги «Курск-Саратов» в Аннинском районе, сообщили в ГУ МВД Воронежской области.

Стоявшее на обочине транспортное средство заметили лейтенанты полиции Константин Борисов и Алексей Куманикин. Они подъехали к грузовику. Водитель, 64-летний житель Тамбовской области, рассказал о неприятности. Починить деталь могли только в автосервисе, поэтому полицейские нашли грузовой погрузчик и отбуксировали КамАЗ на станцию техобслуживания.

Водитель поблагодарил стражей порядка за помощь в суровых зимних условиях.