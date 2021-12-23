Четверо иностранцев пойдут под суд за незаконную организацию миграции в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали трое уроженцев Республики Туркменистан и один уроженец Азербайджана. Все четверо обвиняются в организации незаконной миграции в Воронежской области по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 23 декабря.

По версии следствия, с ноября 2018 по февраль 2019 года мужчины занимались поиском клиентов. Они предлагали иностранным гражданам легализовать их пребывание на территории РФ – незаконно получить вид на жительство и патента на работу. В общей сложности у них семь эпизодов.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

– Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы, – пояснили в прокуратуре.