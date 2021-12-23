Житель воронежского села зарезал знакомого за предложение продать телевизор и купить алкоголь

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57-летний житель хутора Ближнее Стояново Острогожского района пойдет под суд за убийство знакомого. Следователи завершили расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в региональном ведомстве СКР 23 декабря.

Инцидент произошел 19 октября в частном доме на улице Луговой. Пришедшая с работы сожительница хозяина обнаружила труп его знакомого. Первоначально мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, рассказывал версию, что накануне вечером у него выпивала компания и якобы один из знакомых потом не стал уходить из дома. Однако спустя время дело приняло иной оборот. Оказалось, что 50-летний товарищ, когда кончилось спиртное, предложил хозяину продать телевизор, а на вырученные деньги приобрести алкоголь. На этой почве между мужчинами и произошел конфликт.

Хозяин схватил кухонный нож и несколько раз ударил оппонента в шею, а затем лег спать. Гость в это время был уже мертв.

– Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы следственных и процессуальных действий, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщил руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих.