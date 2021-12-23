В Воронежской области прохожие не дали рецидивисту изнасиловать 17-летнюю девушку на мосту

Суд был строг, но справедлив. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Пьяный 39-летний житель поселка Кантемировка в ночь с 13 на 14 июля шел по мосту в родном городе. Увидел идущую навстречу девушку и решил ее изнасиловать. Он обошел ее сзади и прижал к перилам. Девушка попыталась вырваться, но ее мучитель закрыл ей рот и сдавил шею. К счастью, на мосту появились прохожие и спугнули мерзавца. Он убежал.

Пострадавшая девушка оказалась несовершеннолетней. На момент встречи на мосту, едва не ставшей для нее роковой, ей было 17 лет. Несостоявшегося насильника вскоре задержали. Тем более, что ранее он был осужден за побои и угрозу убийством. А именно «контингент» субъектов, бывших в неладах с законом, в таких случаях в первую очередь и проверяют.

В итоге Кантемировский районный суд приговорил рецидивиста к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Припомнили и его старые грехи. Они и привели к тому, что к восьми годам накинули еще и два месяца. Год после освобождения его свобода будет ограничена. Кроме того, несостоявшийся насильник обязан выплатить своей жертве 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.