Воронежский губернатор прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

Глава региона заявил, что властям удалось не допустить больших трагедий из-за ковида. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

23 декабря президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Во время встречи с журналистами лидер государства ответил на вопросы, касающиеся экономики, социальной сферы, внешней и внутренней политики, а также некоторых региональных проблем. С дословной стенограммой встречи можно ознакомиться по ссылке.

Пресс-конференция традиционно длилась больше четырех часов. По ее завершению заявление сделал и губернатор Воронежской области. Александр Гусев отметил, что обозначенные президентом приоритеты отвечают главным задачам сегодняшнего дня: поддержать социальную стабильность и выйти на новый уровень в развитии экономики.

- Новый пакет мер логично продолжает заданные ранее векторы движения. Об их эффективности можно судить уже сегодня по состоянию Воронежской области. Мы благодарны нашим федеральным коллегам за весомую помощь, которая помогла нам прийти к завершению года в хорошей форме. Нам удалось не допустить больших трагедий из-за ковида, оказать поддержку семьям, другим наиболее уязвимым категориям граждан и при этом не отступить от своих планов в экономике. Конечно, мы вынуждены были вводить дополнительные ограничения, которые сдерживали это развитие, - добавил глава региона.

По его словам, в следующем году коронавирусные ограничения должны быть последовательно отменены. При этом важно сохранять эпидблагополучие, ведь распространение новых штаммов вируса все еще сохраняется.