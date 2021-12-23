Воронежский областной суд снова отложил рассмотрение иска горожан против QR-кодов

Следующее заседание назначено на 18 января Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На 23 декабря в Воронежском областном суде было назначено заседание по рассмотрению административного иска группы лиц к губернатору Александру Гусеву против введения в регионе системы QR-кодов при посещении общественных мест.

На заседании выяснилось, что в суд поступили еще как минимум два заявления с аналогичными требованиями от горожан.

В связи с этим суд принял решение отложить заседание до 18 января.

Кстати, рассмотрение иска откладывается уже во второй раз. И по аналогичной причине.

Напомним, облсуд принял к производству коллективный иск к губернатору Александру Гусеву 25 ноября. Граждане, подавшие его, требуют отмены введенной системы QR-кодов. Сейчас без них можно пройти только в продуктовые магазины, аптеки и в МФЦ в торговых центрах. Люди, подавшие иск, в требовании QR-кодов усматривают грубое нарушение своих прав.