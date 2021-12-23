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Общество23 декабря 2021 14:06

Губернатор Воронежской области предупредил о возможности изменения цен на электричество

Александр Гусев сообщил, что в 2023 году определят предельный объем потребления света по льготным тарифам
Юрий КОЗЛОВ
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Губернатор обещал, что добросовестным потребителям электричества волноваться незачем.

Губернатор обещал, что добросовестным потребителям электричества волноваться незачем.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале прокомментировал обсуждаемую в правительстве реформу расчета тарифов на электроэнергию. В частности, на откуп местным властям могут отдать определение предельного объема потребления света по льготным тарифам.

Александр Гусев пояснил, чем это может обернуться для жителей Воронежской области. Во-первых, он заявил, что изменения, если и вступят в силу, то не раньше 2023 года. Так как на 2022-й тарифы уже определены решением федеральных властей.

Также губернатор сообщил, что поручил специалистам регионального управления тарифов тщательно изучить ситуацию, чтобы не обидеть добросовестных потребителей. И, наоборот, заставить «частных» абонентов, жгущих электричество практически в промышленных масштабах, платить намного больше. Полученные таким образом деньги губернатор планирует направить в том числе и на поддержку энергетической инфраструктуры жилых домов.