Губернатор Воронежской области предупредил о возможности изменения цен на электричество

Губернатор обещал, что добросовестным потребителям электричества волноваться незачем. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале прокомментировал обсуждаемую в правительстве реформу расчета тарифов на электроэнергию. В частности, на откуп местным властям могут отдать определение предельного объема потребления света по льготным тарифам.

Александр Гусев пояснил, чем это может обернуться для жителей Воронежской области. Во-первых, он заявил, что изменения, если и вступят в силу, то не раньше 2023 года. Так как на 2022-й тарифы уже определены решением федеральных властей.

Также губернатор сообщил, что поручил специалистам регионального управления тарифов тщательно изучить ситуацию, чтобы не обидеть добросовестных потребителей. И, наоборот, заставить «частных» абонентов, жгущих электричество практически в промышленных масштабах, платить намного больше. Полученные таким образом деньги губернатор планирует направить в том числе и на поддержку энергетической инфраструктуры жилых домов.