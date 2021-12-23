В Воронеже будут судить четырех мужчин, нападавших на одиноких пенсионеров

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Железнодорожном суде будут рассматривать уголовное дело, фигурантами которого стали четверо мужчин, нападавших на одиноких пенсионеров. Их обвиняют в восьми эпизодах, произошедших в Воронеже, Бутурлиновском и Павловском районах. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 23 декабря.

Уголовное дело мужчин в возрасте от 31 года до 40 лет возбуждено по трем «имущественным» статьям – ч. 2 ст. 162 «Разбой», ч. 2 ст. 161 «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ.

Предварительно следствием было установлено, что с конца 2018 года по май 2020 года в городские и районные отделы полиции поступило несколько заявлений от пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет о совершенных нападениях. Почерк у нападавших был одинаковый. Ночью злоумышленники либо через окно, либо через взломанную дверь проникали в частные дома, где жили одинокие пожилые люди и с помощью угроз и побоев требовали деньги. Те отдавали сбережения, и налетчики скрывались.

Полицейским удалось вычислить мужчин и при силовой поддержке Росгвардии они были задержаны по местам проживания. Сейчас они находятся в СИЗО.