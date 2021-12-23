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Общество23 декабря 2021 13:42

Мост через Дон в Семилуках могут открыть в марте 2022 года

Пока же на месте переправы в граничащем с Воронежем райцентре продолжают скапливаться пробки
Олег КУЗНЕЦОВ
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Мост через реку Дон в Семилуках могут открыть раньше срока. Напомним, власти сообщали, что ремонт на переправе окончательно завершат к апрелю. Однако руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин теперь назвал новый месяц, когда уже возможно открытие моста – март 2022 года. Он заявил, что основные работы там уже выполнили. Осталось только положить покрытие на левой части моста. Дорожники ожидают, что такая возможность появится в марте.

Напомним, мост в Семилуках перекрыли для ремонта в июне. С тех пор в этом месте водителям часто приходится стоять в огромных пробках.