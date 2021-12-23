Из-за гололеда в Воронежской области пострадали 703 жителя

С 17 по 22 декабря из-за гололеда пострадали 703 жителя Воронежской области. Статистикой поделились в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 23 декабря.

Там пояснили, что всего за пять дней с травмами различного характера в медицинские учреждения после падений вынуждены были обратиться 2602 человека. Большинство из них пострадали на тротуарах и дорогах в Воронеже. Это 1711 человек.

Большинству пациентов помощь оказали амбулаторно. Госпитализация потребовалась в 80 случаях. Кроме того, медики зафиксировали один случай обморожения.