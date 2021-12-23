В Воронеже сгорела вторая иномарка за сутки

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 23 декабря, в микрорайоне Тенистый на переулке Стременной очевидец снял на видео сильный дым, валивший из двора дома. Мужчина посчитал, что горит дом. Видео разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС опровергли версию автора видео:

- Во дворе частного дома по переулку Стременной горел автомобиль «Хэндэ», сообщили о ЧП в 13.40. В 13.55 пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Напомним, это уже вторая горевшая иномарка за сутки. Около половины первого ночи 23 декабря на улице Пограничной Ленинского района огонь спалил автомобиль «Пежо».

Что касается Тенистого, то, помимо огненного ЧП, там было еще и коммунальное. По одной из улиц несколько дней текла вода, чтобы ликвидировать аварию, пришлось отключать ее в четырех домах.