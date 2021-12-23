Жители воронежского микрорайона: «Из-за коммунальной аварии у нас уже четыре дня по улице течет вода»

За несколько дней воды убежало немало. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили об очередном коммунальном ЧП. На этот раз в микрорайоне Тенистый. Местный житель сообщил, что по одной из улиц уже четыре дня течет вода. Она в мороз ниже 10 градусов мгновенно превращается в лед. Недалеко расположены школы, детсад и жилые дома. Автор поста, видимо, опасался, что там могут отключить воду.

Оказалось, что для ликвидации аварии ее, действительно, отключили. Но только в четырех домах.

- Заявка об этом ЧП поступила 22 декабря, 23-го там устраняют утечку из земли. Ликвидация аварии, находится, уже в завершающей стадии. Вскоре в эти четыре дома вернут воду, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж».