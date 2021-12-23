Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 12:47

Воронежские школы уйдут на каникулы с 27 декабря

Массовых утренников и праздников в преддверии Нового года тоже не предвидится
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Как и было объявлено ранее, каникулы у воронежских школьников начнутся 27 декабря. Об этом рассказали в горадминистрации 23 декабря.

Там уточнили, что завтра у детей последний учебный день. Что касается досрочного ухода на каникулы из-за вспышки ОРВИ, то его не будет, поскольку особого смысла в нем нет.

В этом году также в школах города не предвидится массовых мероприятий к Новому году.

– Некоторые могут организовывать чаепития внутри класса, поскольку массовые мероприятия общешкольные проводить не разрешается, – пояснили в мэрии.

Как сообщалось ранее, каникулы для школьников продлятся две недели до 9 января 2022 года.