Воронежские школы уйдут на каникулы с 27 декабря

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
Как и было объявлено ранее, каникулы у воронежских школьников начнутся 27 декабря. Об этом рассказали в горадминистрации 23 декабря.
Там уточнили, что завтра у детей последний учебный день. Что касается досрочного ухода на каникулы из-за вспышки ОРВИ, то его не будет, поскольку особого смысла в нем нет.
В этом году также в школах города не предвидится массовых мероприятий к Новому году.
– Некоторые могут организовывать чаепития внутри класса, поскольку массовые мероприятия общешкольные проводить не разрешается, – пояснили в мэрии.
Как сообщалось ранее, каникулы для школьников продлятся две недели до 9 января 2022 года.