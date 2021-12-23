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Общество23 декабря 2021 11:49

В воронежских школах на карантин закрыли 332 класса

Большая часть – 327 классов в 65 школах – по ОРВИ
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В данный момент в Воронеже на карантин по ОРВИ и ковиду уже закрыто 332 класса в 66 школах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации 23 декабря.

Из них по коронавирусу остается закрытыми пять классов в пяти школах. Большая часть – 327 классов в 65 школах – по ОРВИ.

Как пояснили в горадминистрации, для учеников тех классов, где выявлен ковид, организовано дистанционное обучение. Для закрытых из-за ОРВИ – домашний карантин, там болеют более 20% детей.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 27 декабря, все школы Воронежа уйдут на каникулы. Они продлятся две недели до 9 января 2022 года.