Воронежцев в Костенках встречает семиметровый мамонт

фото музея-заповедника Костенки

В Костенках туристов, которые приезжают на места стоянок первобытных людей, встречает огромный мамонт. Семиметровую инсталляцию в заповеднике установили на высоком берегу Дона – неподалеку от здания музея.

Над контурной скульптурой гиганта, стилизованной под наскальные изображения наших предков? работал известный воронежский скульптор Александр Мельниченко. Графичность композиции отражает одновременно современность и исторический символ.

- Новогоднее чудо в Костенках уже свершилось! Фигура мамонта отлично вписывается в панораму Дона и органично смотрится со всех ракурсов, - радуются в музее-заповеднике.

В следующем году мамонту планируют сделать декоративную подсветку.

Напомним вокруг знаменитых Костенках собираются создать историко-туристский кластер.