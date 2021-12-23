В Воронеже «Полицейский Дед Мороз» навестил детей в больнице

Дед Мороз навестил детей в нейрохирургическом и травматологическом отделении. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

«Полицейский Дед Мороз» вместе с сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, юными инспекторами движения из отряда «Новое поколение» поздравили ребят, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий, и малышей, находящихся на лечении в Воронежской областной детской клинической больнице № 2.

Гости навестили детей в нейрохирургическом и травматологическом отделении, пообщались с родителями, пожелали скорейшего выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции также вручили благодарственные письма медицинскому персоналу больницы за спасение детей, поскольку именно в это медицинское учреждение круглосуточно доставляют пострадавших со всей области и медики ежесекундно спасают жизни маленьких пациентов, получивших травмы не только в дорожных авариях.

Именно в эту больницу летом минувшего года инспекторы ГИБДД, к которым обратились за помощью родители ребенка, привезли полуторагодовалую девочку с травмой пальца, попавшего в велосипедную цепь. Профессионализм медиков и оперативная реакция инспекторов ДПС позволили спасти фалангу малышке.

На протяжении вот уже девяти лет юидовцы из городского центра профессиональной ориентации обучающихся, вместе с полицейскими поздравляют детей, находящихся в больнице с наступающим Новым Годом. На протяжении нескольких месяцев воспитанники центра проводили акцию «Подарок другу», собрав для детей детской больницы более ста подарков.