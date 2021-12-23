Известный пианист сыграет воронежцам классику в джазовой обработке

Вечер католического Рождества воронежская филармония приглашает встретить в компании петербургского пианиста Александра Маслова. Известный музыкант сыграет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого.

В первом отделении концерта прозвучит самое зимнее и сказочное произведение, ассоциирующееся с Новым годом, - «Щелкунчик» Чайковского в джазовой обработке Маслова. Будут исполнены и другие известные произведения музыкальной классики в аранжировке петербургского пианиста. Прозвучат Фантазия на темы из оперы Чайковского «Евгений Онегин», «Улетай на крыльях ветра» из оперы Бородина «Князь Игорь» и «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Второе отделение концерта будет посвящено музыке из кинофильмов.