В Воронеже выступит символ 2022 года

фото предоставлено организаторами

Яки и лошади, маралы и северные олени, собаки и лисы, пеликаны и попугаи – огромное количество животных привез на гастроли в Воронеж «Королевский цирк» Гии Эрадзе. И конечно же, в новогодней программе воронежцы увидят главный символ 2022-го - тигров!

19 фур с тоннами оборудования, эксклюзивных декораций и костюмов - масштаб поражает. В новом праздничном шоу зрителей ждет множество премьерных номеров!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Кто-то из-за последствий пандемии сокращает представления. А мы привезли в Воронеж почти целый поезд! Я считаю, цирк должен быть с крупными аттракционами. К тому же, мы обожаем Воронеж. И порадуем публику абсолютно новыми идеями. Например, ваша землячка Елена Мизенина покажет уникальный номер - историю Анны Карениной под куполом цирка! Это театр со сложными трюками, – приоткрыл завесу тайны над новой программой создатель «Королевского цирка», Заслуженный артист России Гия Эрадзе. – Вы увидите летающих принцев в двухэтажной короне в номере «Коронация», очень красивый номер жонглеров «Волна» - я за 32 года работы в цирке такого аппарата не видел! Плюс необычный комический номер эксцентриков на батуте.

Гия Эрадзе Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сюрприз устроят воронежцам и акробаты.

- В вашем городе одна из лучших акробатических школ. И в новой программе мы покажем много интересного, надеемся, местным коллегам понравится. Например, восстановили уникальный номер 60-х - «Венецианский карнавал». Это потрясающе красиво, синтез жанров. Считаю, цирк – это искусство, просто акробатику можно увидеть в спортзале, - отметил клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский.

Артисты Росгоцирка обещают публике трехчасовую сказку. Зрители за один вечер увидят корриду с яками и королевский бал, побывают в райском саду с пеликанами и попугаями, перенесутся в снежную мистерию с оленями, лисами и борзыми (кстати, номер с маралами – единственный в системе Росгосцирка). В финале не обойдется, конечно, без Деда Мороза и Снегурочки.

фото предоставлено организаторами

И, конечно, эффектный аттракцион «Дикий мир» с символами года покажет обладательница международного титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова. В окружении хрупкой дрессировщицы выступит дюжина хищников – 11 тигров (амурских и суматранских) и лев.

- Пусть мои тигры станут талисманом на следующий год не только для нашей труппы, но и для воронежцев, - пожелала Людмила Суркова. - Ведь одним из моих учителей я считаю известного дрессировщика, а впоследствии худрука воронежского цирка Бориса Константиновича Бирюкова. Мы часто приезжали в Воронеж, и он внес большой вклад в мое владение профессией – научил подходу, деталям. Работать с хищниками было моей мечтой детства. Теперь мои питомцы – это мои партнеры. Мой подход к работе с животными - любовь и ласка. Изюминкой представления станет то, что воронежцам я покажу работу с 8-месячными тигрятами – вы увидите, насколько они очаровательны.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе гастролирует в Воронеже с 25 декабря и по 16 января.