Жители домов в центре Воронежа после коммунальной аварии оказались в ловушке

Фабричный переулок перекопали основательно. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» Максим Казьмин разместил пост, в котором сообщил о последствиях коммунальной аварии на Фабричном переулке, расположенном в тихом центре Воронежа. Недалеко от дома № 5 прорвалась труба. Как заявляют местные жители, без предупреждения к ним приехали коммунальщики, все перекопали и бросили. Между тем переулок тупиковый, оставшимся во дворе машинам теперь куда-либо выехать невозможно. Да и пройти в этом месте пожилым людям очень проблематично.

Оказалось, что устраняли аварию в этом месте специалисты «РВК-Воронеж». В этой организации сообщили, что их сотрудники сейчас ведут работы по благоустройству по этому адресу. В управе Центрального района добавили, что привести дорогу в прежний вид коммунальщики обязаны не позже 26 декабря.