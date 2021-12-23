В Воронеже в январе снесут 22 киоска

На этот раз активнее всего будут сносить киоски на левом берегу и в Советском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте мэрии опубликовали список незаконно установленных киосков, которые снесут в январе 2022 года. Больше всего пойдут на слом в Советском районе – восемь. Расположены они по адресам: проспект Патриотов, 31а (шашлычная), Героев Сибиряков, 99, Пешестрелецкая, 108, Тепличная, 2Б, Любы Шевцовой, 5, Путиловская, 15, Якира (больница КБХА) и Ломоносова, 2 (цветочный).

На втором месте на этот раз Железнодорожный район. Там снесут шесть киосков по адресам: переулок Серафимовича, 12, Ленинский проспект, 119 (кофейный), Героев России, 45, Калининградская, 112, Минская, 43 (все три – продуктовые), а также на Димитрова, 85.

В Левобережном районе пойдут на слом пять торговых павильонов. Находятся они по адресам: улица Иркутская, 13а (шашлычная), Корольковой, 4 и Циолковского, 7 (оба продуктовые), Новосибирская, 59 и Димитрова, 8.

Всего три киоска на этот раз будут демонтированы в Коминтерновском районе. По адресам: Хользунова, 89 и Лизюкова, 85 снесут павильоны, занимающиеся ремонтом обуви. Еще один киоск пойдет на слом на проспекте Труда, 19.

В Центральном и Ленинском районах на этот раз решили никаких подобных сооружений не сносить.

Напомним, в декабре 2021 года вначале запланировали демонтировать 34 киоска, потом решили сломать еще пять.