В Воронежской области появились еще девять народных мастеров

Звание присуждается лучшим мастерам, создающим изделия традиционных народных художественных ремесел. Фото из архива департамента культуры Воронежской области.

22 декабря руководитель регионального департамента культуры Мария Мазур провела рабочее совещание с руководителями отделов культуры муниципальных образований Воронежской области. В рамках встречи также прошла торжественная церемония вручения свидетельств о присвоении почетного звания «Народный мастер Воронежской области».

Звание присуждается лучшим мастерам, создающим изделия традиционных народных художественных ремесел. Об этом сообщает телеграм-канал департамента культуры.

В этом году обладателями почетного звания стали девять мастеров декоративно-прикладного творчества.

Это Людмила Алексеева - мастер художественной росписи по дереву (Павловский район), Олег Долгирев - мастер художественной резьбы по дереву (Борисоглебск), Елена Елфимова - мастер изготовления текстильной куклы (Нижнедевицкий район), Ирина Кашицкая - мастер художественной обработки шерсти (Бобровский район), Ольга Пастушкова - мастер изготовления глиняной игрушки (Воронеж), Галина Рыжкова - мастер ручного ткачества (Каширский район), Нина Семенова - мастер художественной обработки шерсти (Бутурлиновский район), Нина Тарасенко - мастер изготовления народного костюма (Воронеж) и Елена Трушечкина - мастер лоскутного шитья (Новохоперский район).