Воронежца, устроившего смертельное ДТП, ждет суд

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

49-летнему жителю Новоусманского района в соответствии с п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) грозит лишение свободы на срок от пяти до 12-ти лет

По данным следствия, 7 августа этого года около 21:00 у дома № 1 по ул. Тельмана в селе Рогачевка Новоусманского района обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался с превышением скорости. Он наехал на шедших по обочине проезжей части двух местных жительниц.

Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную врачебную помощь, 17-летняя девушка скончалась от полученных в результате аварии травм. 14-летняя школьница получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие легкий вред здоровью.

Виновник аварии был задержан и заключен под стражу. Также выяснилось, что ранее мужчина был лишен водительских прав.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, - сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.