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Происшествия23 декабря 2021 9:19

Воронежский пенсионер отдал виртуальному аферисту 200 тысяч рублей

Суммарный улов мошенников за сутки составил свыше 800 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через газеты и интернет.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через газеты и интернет.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

80-летний житель Воронежа сообщил в одно из местных отделений полиции, что неизвестный похитил у него большую сумму денег.

Потерпевший пояснил, что разместил объявление о продаже гаража. Вскоре ему поступил звонок от потенциального покупателя, который согласился приобрести гараж без предварительного осмотра. Он предложил перевести задаток. Под таким предлогом злоумышленник расспросил пенсионера об имеющихся у него банковских картах.

В результате потерпевший сообщил незнакомому лицу все персональные данные своих банковских счетов и смс-коды для подтверждения операций по списанию средств с его счета. В итоге он потерял свыше 200 тысяч рублей. Как только злоумышленник прервал все контакты, пенсионер обратился в полицию.

Суммарно за минувшие сутки зарегистрированы восемь краж и мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через газеты и интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.