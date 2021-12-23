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Здоровье23 декабря 2021 9:08

Уже более 10 тысяч жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки выздоровели 1 159 человек
Алексей СЕРГУНИН
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В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 191 276 человек.

В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 191 276 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 421-го жителя Воронежской области. При этом выздоровели 1 159. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 23 декабря.

Умер за сутки 31 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 191 276 человек, выздоровели142 019. При этом коронавирус унес жизни 10 021 жителя региона.

Напомним, к 23 декабря в Воронежской области вакцинировались 1 248 794 человека. Из них оба компонента получили 1 189 885 жителей.