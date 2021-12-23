В Воронеже откроется выставка на тему ВОВ

Выставка будет интересна школьникам, студентам, жителям Воронежа и гостям города, неравнодушным к теме Великой Отечественной войны. Фото из архива Воронежского областного краеведческого музея.

24 декабря в отделе «Великая Отечественная война 1941–45 гг.» Воронежского областного краеведческого музея состоится открытие выставочного комплекса «Новые поступления военного времени в Воронежский областной краеведческий музей».

На выставке посетители смогут ознакомиться с новейшими поступлениями в фонды музея. Это фотографии, представляющие разрушенный Воронеж, фотографии и документы участников Великой Отечественной войны, листовки, брошюры и монографии о войне, подготовленные и изданные в 1941 - 45 годах.

Выставка будет интересна школьникам, студентам, жителям Воронежа и гостям города, неравнодушным к теме Великой Отечественной войны.

Экспозиция продлится до 21 января. Адрес музея - ул. Степана Разина, 43.