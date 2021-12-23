В Воронеже сгорела иномарка

С пожаром сотрудники МЧС справились быстро, но иномарку спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 23 декабря, около половины первого ночи на улице Пограничной Ленинского района загорелся автомобиль «Пежо». Очевидцы ЧП позвонили в МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило в 00.33. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 00.43. Однако к тому времени иномарка была уже полностью уничтожена сильным пламенем. Причины пожара сейчас выясняют, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.