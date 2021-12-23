Десять лет тюрьмы грозит воронежцу, пырнувшему ножом собутыльника

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера в дежурную часть отдела МВД России по Россошанскому району от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, из частного дома, расположенного по улице Красноармейской районного центра, с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен 66-летний местный житель.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе с соседом потреблял алкогольные напитки. Между мужчинами возник словесный конфликт, перешедший в драку, во время которой гость ударил своего оппонента ножом.

Находящегося в состоянии алкогольного опьянения 66-летнего злоумышленника полицейские задержали на месте происшествия. Орудие преступления изъято. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.