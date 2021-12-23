Заместитель председателя правительства Воронежской области покинет свой пост 30 декабря

Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Сергея Честикина с 30 декабря от замещаемой должности заместителя председателя правительства Воронежской области.

Сергей Честикин увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Напомним, что накануне экс-мэр Нововоронежа Честикин лишился статуса куратора дорожной деятельности в регионе, а его полномочия были переданы вице-губернатору Сергею Трухачеву.