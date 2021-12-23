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Общество23 декабря 2021 8:15

Заместитель председателя правительства Воронежской области покинет свой пост 30 декабря

Глава региона Александр Гусев подписал соответствующий указ
Алексей СЕРГУНИН
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Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Сергея Честикина с 30 декабря от замещаемой должности заместителя председателя правительства Воронежской области.

Сергей Честикин увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Напомним, что накануне экс-мэр Нововоронежа Честикин лишился статуса куратора дорожной деятельности в регионе, а его полномочия были переданы вице-губернатору Сергею Трухачеву.