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Общество23 декабря 2021 8:02

У воронежских дорог появился новый куратор

Глава региона Александр Гусев перераспределил обязанности среди своих замов
Алексей СЕРГУНИН
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Теперь в полномочия Трухачева входит контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог в Воронежской области.

Теперь в полномочия Трухачева входит контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог в Воронежской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым куратором дорожной деятельности в Воронежской области назначен вице-губернатор Сергей Трухачев. Соответствующий указ вчера, 22 декабря, подписал глава региона Александр Гусев.

Теперь в полномочия Трухачева входит контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог в Воронежской области.

Ранее этот пост занимал экс-мэр Нововоронежа, а ныне заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.