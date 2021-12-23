У воронежских дорог появился новый куратор

Теперь в полномочия Трухачева входит контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог в Воронежской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новым куратором дорожной деятельности в Воронежской области назначен вице-губернатор Сергей Трухачев. Соответствующий указ вчера, 22 декабря, подписал глава региона Александр Гусев.
Теперь в полномочия Трухачева входит контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог в Воронежской области.
Ранее этот пост занимал экс-мэр Нововоронежа, а ныне заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.