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Здоровье23 декабря 2021 7:55

Еще более восьми тысяч воронежцев вакцинировались от коронавируса

Число прошедших ревакцинацию достигло 181 920 человек
Алексей СЕРГУНИН
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В общей сложности в регионе вакцинировались 1 248 794 человека.

В общей сложности в регионе вакцинировались 1 248 794 человека.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 8 063 жителя Воронежской области. Первый компонент вакцины получил 2 921 человек, второй – 5 142. Такие данные представил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 23 декабря.

В общей сложности в регионе вакцинировались 1 248 794 человека. Из них оба компонента получили 1 189 885 жителей.

По официальной статистике, число жителей региона, которые прошли ревакцинацию, составило 181 920 человек.