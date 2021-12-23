Еще более восьми тысяч воронежцев вакцинировались от коронавируса

В общей сложности в регионе вакцинировались 1 248 794 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 8 063 жителя Воронежской области. Первый компонент вакцины получил 2 921 человек, второй – 5 142. Такие данные представил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 23 декабря.

В общей сложности в регионе вакцинировались 1 248 794 человека. Из них оба компонента получили 1 189 885 жителей.

По официальной статистике, число жителей региона, которые прошли ревакцинацию, составило 181 920 человек.