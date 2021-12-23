Воронежская пенсионерка получила повреждения при маневре 66-го маршрутного автобуса

Пассажир получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, вчера примерно в 7:40 в Воронеже у дома № 35 по улице Переверткина 59-летний местный житель, управляя автобусом «ПАЗ 4234-05», следуя по маршруту № 66, при резком маневре спровоцировал падение 76-летней местной жительницы.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.