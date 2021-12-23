В Воронеже «Мазда» спровоцировала тройное ДТП

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Нивой Шевроле», которую отбросило на «Хендэ Солярис». Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 22 декабря, в 14:55 в Воронеже у дома №1к по улице Ильича 23-летний местный житель, управляя автомобилем «Мазда Демио», двигался по дамбе Чернавскго моста со стороны улицы Манежная в направлении улицы Ленинградская.

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди «Нивой Шевроле», которую отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Хендэ Солярис».

В результате ДТП 58-летний водитель «Нивы Шевроле» и его пассажир, 63-летний местный житель, получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.