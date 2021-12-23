В Воронежской области завершился суд над липчанином, пытавшимся сбыть наркотики

Наказание 18-летний житель Липецкой области проведет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борисоглебский городской суд признал 18-летнего жителя Липецкой области А. виновным в соответствии с ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Не позднее начала июня этого года А. приобрел у неустановленного следствием лица 0,96 грамма мефедрона с целью дальнейшей перепродажи.

Впоследствии А. поместил наркотическое средство в тайник около одного из домов в селе Чигорак Борисоглебского района, а фотоизображение и описание тайника передал с помощью смартфона неустановленному в ходе следствия лицу.

В итоге суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.