Росприроднадзор оштрафовал на 121 тысячу рублей предприятие из Воронежской области

Предприятие недостаточным образом производило селективный сбор отходов и не определило места для их раздельного сбора. Фото пресс-службы Росприроднадзора ЦЧР.

Как сообщает телеграм-канал Росприроднадзора ЦЧР, специалисты выявили 12 нарушений природоохранных требований в деятельности ЗАО «Лискинский завод монтажных заготовок» (ЗАО «Лискимонтажконструкция»).

Выяснилось, что предприятие недостаточным образом производило селективный сбор отходов и не определило места для их раздельного сбора. Кроме того, «Лискимонтажконструкция» с нарушениями эксплуатировало газоочистные установки и вело деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

В соответствии с ч.1. ст.8.2 и ч.3 ст.8.21 КоАП РФ руководство предприятие оштрафовали на 121 тысячу рублей. При этом «Лискинский завод монтажных заготовок» обязан устранить нарушения.