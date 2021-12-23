Воронежский «Буран» одержал победу в последнем домашнем матче 2021 года

Радостные эмоции в раздевалке "ураганных". Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Минувшим вечером воронежский «Буран» в рамках ВХЛ переиграл на своем льду «Ростов» - 4:2.

Дублем отметился Даниил Мельников (40-я, 2:2, 60-я, 4:2), по разу отличились Данил Макаров (1-я, 1:0) и Александр Шипилов (57-я, 3:2).

В минувшей встрече сразу ассистентский дубль оформил защитник «ураганных» Артем Чмыхов. Он помог отличиться Макарову и Шипилову.

После вчерашнего игрового дня наши земляки занимают 22-е место с 27-ю очками. В ТОП-3 входят новокузнецкий «Металлург» (54), питерские «Динамо» и «СКА-Нева» (по 53).

Следующий матч «Буран» проведет 26 декабря в гостях с новомосковским АКМ (19-е место, 33 очка). Начало встречи в 17:00.

Завершит календарный год воронежский клуб черноземным дерби в Тамбове с местным одноименным клубом 28 декабря. Первую же встречу 2022 года «ураганные» проведут 10 января в Самаре с ЦСК ВВС. А в следующий раз наши парни сыграют на домашнем льду аж 21 января с челябинским «Челметом».