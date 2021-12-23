Манельштамфест покажет воронежцам фотографии Высоцкого

24 декабря в Воронеже стартует Мандельштамфест.

Фестиваль поэтического искусства откроется выставкой «Владимир Высоцкий. Страницы памяти». В арт-галерее Камерного театра Государственный музей Владимира Высоцкого представит зрителям поэта и актера в разные периоды его жизни и в разных ипостасях его таланта. Это своего рода наглядная биография творца. Начало в 17.30.

На фестивале будет еще несколько бесплатных мероприятий.

24 декабря на сцене в кафе «На минус первом» пройдет Авторский музыкально-поэтический проект Алексея Иванникова «Nostos», начало в 19.30.

25 декабря в 13.30 в театральном клубе лекция Леонида Видгофа (Москва) «Вокруг Мандельштама. Неизвестные факты из биографии поэта». В лекции будет рассказано, о ком говорил Мандельштам с главой ЧК Дзержинским в 1918 году, кого описали Ильф и Петров как «господина Гейнриха» в «Золотом теленке», каким увидел Мандельштама его сосед по тюремной камере в 1934 году и о других интересных и редких фактах биографии поэта.

26 декабря в 13.30 на малой сцене пройдет видеопоказ поэтического спектакля на стихи Ивана Вырыпаева «Мир красивых бабочек». Это утонченная, философская и немного грустная поэзия в исполнении автора и польской актрисы Каролины Грушки под музыку российского композитора Андрея Самсонова.