Сахарный завод в Воронежской области заплатит миллионный штраф за вред экологии

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора наложило больше 900 тысяч штрафа на Елань-Коленовский сахарный завод, расположенный в Новохоперском районе Воронежской области.

Проверки ведомства выявили на предприятии 30 нарушений. Среди них самовольное занятие водного объекта, использование неисправного оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферу и превышение лимитов на размещение отходов производства и потребления.

Предприятие также нарушило требования закона при осуществлении градостроительной деятельности и при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов. Заводу выдали предписание об устранении выявленных нарушений.