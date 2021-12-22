В двух районах Воронежской области назначили новых прокуроров

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации в Бутурлиновском и Нижнедевицком районах Воронежской области назначены новые прокуроры.

Бутурлиновскую прокуратуру возглавил старший советник юстиции Седых Сергей Викторович, который ранее занимал аналогичную должность в Нижнедевицком районе.

В Нижнедевицком районе прокурором стал старший советник юстиции Рогатнев Алексей Евгеньевич. Он прежде был прокурором Репьевского района Воронежской области.

Сергей Седых, 1972 г.р., имеет высшее юридическое образование, закончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в августе 1993 года. Работал помощником, заместителем прокурора Нижнедевицкого района, прокурором Репьевского района, а с декабря 2016 года - прокурором Нижнедевицкого района Воронежской области.

Алексей Рогатнев, 1979 г.р., имеет высшее юридическое образование, закончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в июле 2001 года. Проходил службу следователем прокуратуры Новохоперского района, заместителем прокурора Новохоперского района, Поворинским межрайонным прокурором, а с декабря 2016 года - прокурором Репьевского района Воронежской области.