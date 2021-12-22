Прокурорская проверка выявила нарушение условий хранения продуктов питания на складе под Воронежем

Нарушителей наказали штрафами Фото: из архива «КП»

Прокуратура Новоусманского района проверила исполнение законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции в местных магазинах и логистическом центре, который поставляет продукты питания в торговую сеть и в образовательные учреждения района.

В рамках проверки в логистическом центре АО «Тандер» отобрали на исследование 20 образцов продукции. Результаты исследования выявили факты нарушения требований ГОСТ при хранении и реализации зерновых.

В торговой точке «Ермак Торг» обнаружили просроченную продукцию, а также выявили факты несоблюдения условий хранения продуктов питания. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ИП Гунаевой З.Н.

По итогам проверки за нарушения к административной ответственности уже привлекли 8 юридических и должностных лиц.

На «Ермак Торг» наложили штрафа в размере 100 000 тысяч рублей, ИП Гунаевой З.Н. - 20 тысяч рублей.

Административное дело в отношении АО «Тандер» находится на рассмотрении в Россельхознадзоре.